Подмосковье 26 июня 2023, 15:06 Бульвар цветов в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе благоустроят к сентябрю

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Бульвар цветов в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе благоустроят ко Дню города, который отпразднуют в сентябре. Сейчас выполнено 52% от общего объема работ.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров побывали на объекте во время выездного совещания.

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Благоустройство сквера на Пролетарской улице стартовало в конце марта. Там появятся большая прогулочная зона, две детские игровые площадки, тренажеры для занятий спортом на открытом воздухе и велодорожка. Также установят большой теневой навес с качелями, парковку для велосипедов, декоративные световые инсталляции и первый в городе сухой фонтан с подсветкой.

«Рядом находится вокзал, здесь всегда большой поток людей. Благоустройство, освещение, уют — все это важно для тех, кто выезжает и возвращается в город. Балашиха стремительно развивается, здесь много парков, скверов, была запущена лесопарковая зона в Ольгине. Сейчас мы многое делаем, чтобы каждый житель и гость города ощущал комфорт», — сказал Игорь Брынцалов.

Сейчас уже проведены работы по наружному освещению, видеонаблюдению, водоотведению и водоснабжению. Также установлены железобетонные конструкции для фонтана. Ведутся устройство покрытий, озеленение, установка чаши фонтана и детской игровой площадки.

«Мы провели не одну встречу с инициативными жителями, которые хотели сохранить каштановые рощи. Архитекторы поработали таким образом, что нам удалось сохранить каштаны и все зеленые насаждения, которые здесь были ранее», — рассказал гендиректор компании «Норэнс групп» Евгений Горбатов.

Реконструкция сквера ведется в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.

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