Будущим матерям напомнили об оптимальном сроке вакцинации от коронавируса

Беременные женщины могут вакцинироваться от коронавируса, начиная с 22-й недели, когда уже полностью сформированы все органы плода. Опасности для мамы и ребенка это не представляет. Об этом напомнила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской ЦГБ Вера Максютина.

Наилучшим вариантом, по мнению медиков, будет сделать прививку за три месяца до наступления беременности. Но если сделать ее заранее будущая мать не успела, то оптимально будет сделать прививку уже после 22-й недели.

Перед вакцинацией беременных женщин обязательно осматривает врач. Измеряется сатурация, температура и другие показатели.

По словам одной из посетительниц больницы, которая находится уже на 35-й неделе беременности, после получения первого компонента «Спутника V» она чувствовала себя нормально, даже место укола не болело.

Еще одна будущая мать рассказала, что решила сделать прививку, потому что не хотела рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка.

«Заболеть я могу, но как будет протекать заболевание, намного легче», — подчеркнула она.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков предупредил, что каждый день жертвами ковида в России становятся по две беременные женщины или только родившие. Он также указал на то, что коронавирус может привести к задержке развития плода.