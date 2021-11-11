Каждый день жертвами ковида в России становятся по две беременные женщины или только родившие. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

«Действительность такова — ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения. Вопрос профилактики сейчас важен как никогда», — процитировала Шмакова «Газета.ru».

По словам специалиста, большинство стоящих на учете беременных не прошли вакцинацию. В октябре врачи наблюдали за состоянием здоровья 760 тысяч беременных женщин. Из этого количества привились от ковида лишь 1,3%. Шмаков призвал будущих мам вакцинироваться. При этом он добавил, что прививку можно сделать даже на поздних сроках.

«Имеющиеся научные данные на настоящий момент доказывают, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности», — уточнил акушер.

Он предупредил, что коронавирус может привести к задержке развития плода. Также инфекция способна нанести серьезный вред здоровью новорожденного. Особенно это касается детей, появившихся на свет раньше срока.