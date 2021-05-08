Брынцалов и Юров возложили цветы к мемориалу на Братском кладбище Балашихи

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров посетили Братское кладбище. Они возложили цветы к мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии также приняли участие депутаты городского совета, члены Общественной палаты, молодежного совета городского округа и военнослужащие. Участники мероприятия почтили память погибших в годы войны минутой молчания.

«Более 20 тысяч жителей Балашихи были призваны в ряды Красной армии в годы войны. Из них более девяти тысяч человек не вернулись с полей сражений. Память о подвиге героев фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах», — сказал Игорь Брынцалов.

Автор фото: Евгений Дудин

Мемориальный комплекс, в который входит братская могила и памятник «Вечная память павшим воинам 1941–1945», был установлен на Братском кладбище в Балашихе еще в 1960 году по проекту местного художника Михаила Аникеева.

Слово «спасибо» из зажженных свечей выложили в микрорайоне Купавна в Балашихе. Патриотическая акция состоялась в сквере «Слава Российскому флоту» впервые.