Более 100 жителей поучаствовали в патриотической акции «Спасибо» в Балашихе

Слово «Спасибо» из зажженных свечей выложили в микрорайоне Купавна в Балашихе. Патриотическая акция состоялась в сквере «Слава Российскому Флоту» впервые. В ней поучаствовали более 100 жителей. Организовать ее предложили воспитанники молодежного центра «Мы вместе».

«Символично, что с огнем связана многовековая традиция почестей героям, отдавшим жизнь за страну. Согласно легенде, огонь добыл Прометей, совершив великий подвиг, и сегодня частичка этого пламени будет с нами. Мы помним героев, гордимся ими, и надеемся, что нашим детям и внукам не придется испытывать такую судьбу», — сказал председатель общественной организации ветеранов Балашихи Юрий Богомаз.

На мероприятии прозвучали песни военных лет, стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Их исполнили жители микрорайона, сотрудники отдела Дома культуры «Саввино» и волонтеры. Павших в годы войны балашихинцев почтили минутой молчания.

«Мы, жители Купавны, неразрывно связаны с Военно-Морским Флотом. Наши улицы названы именами великих главнокомандующих, которые вели наш флот от одной победы к другой. И сегодня их славные дела достойно продолжает наша молодежь. Мы чтим память героев, наша школа носит имя Сергея Горшкова, и на митинге [собралось] много юнармейцев в морской форме», —рассказал ветеран ВМФ Рафаил Бикбулатов.

Источник фото: телеканал «360»

В патриотической акции поучаствовали около 40 волонтеров. Они привезли свечи, раздали их собравшимся и следили за общественным порядком.

«Мы постоянно проводим мероприятия ко Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню ветеранов. Хочу пожелать ветеранам здоровья и успехов, чтобы наполняли мир счастьем, спасибо им, что принесли эту победу», — рассказал волонтер, студент колледжа «Энергия» Тимур Интыкбаев.

Акция «Спасибо» проводится в Балашихе с 2008 года. Ее участники зажигают свечи и чтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В мероприятии участвуют ветераны, школьники, студенты, члены молодежных и общественных организаций.