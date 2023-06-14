Подмосковье 14 июня 2023, 14:18 Брусника с уникальными свойствами зацвела в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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В лесах Подмосковья зацвела брусника. Полюбоваться бледно-розовым цветением ягоды можно будет лишь две недели. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

«С середины августа можно будет отправляться в лес на ее сбор, и, при благоприятных погодных условиях, собирать бруснику можно будет до конца октября», — отметил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В составе брусники находится бензойная кислота. Благодаря ей ягода может храниться всю зиму без консервации. При этом она не прокиснет и не заплесневеет.

Министр подчеркнул, что в лесах обязательно нужно придерживаться ряда правил, чтобы не заблудиться: не уходить без средств связи, иметь при себе воду и перекус, а также запоминать ориентиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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