25 декабря 2023, 14:54
Брендированные новогодние автобусы запустили на маршрутах в Подмосковье
Брендированные новогодние автобусы «Мострансавто» вышли на маршруты в Подмосковье. Всего компания украсит 60 машин.
Как рассказали в Минтрансе, компания ежегодно принимает участие в проекте «Зима в Подмосковье». Его цель — познакомить туристов и жителей области с достопримечательностями и местами для зимнего отдыха.
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Кроме того, во время праздничных дней в автобусах «Мострансавто» будут размещены аудиопоздравления от жителей и гостей региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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