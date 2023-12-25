Подмосковье 25 декабря 2023, 14:54 Брендированные новогодние автобусы запустили на маршрутах в Подмосковье АО «Мострансавто»

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Брендированные новогодние автобусы «Мострансавто» вышли на маршруты в Подмосковье. Всего компания украсит 60 машин.

Как рассказали в Минтрансе, компания ежегодно принимает участие в проекте «Зима в Подмосковье». Его цель — познакомить туристов и жителей области с достопримечательностями и местами для зимнего отдыха.

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Кроме того, во время праздничных дней в автобусах «Мострансавто» будут размещены аудиопоздравления от жителей и гостей региона.

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