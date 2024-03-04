Подмосковье 04 марта 2024, 13:21 Бренд «Черноголовка» возглавил рейтинг доверия газированных напитков в России Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

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Торговая марка «Черноголовка» стала лидером рейтинга заметности и доверия в категории газированной воды. Напитки производят на одном из крупнейших предприятий Подмосковья.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что «Черноголовка» стала лидером рейтинга газированных напитков в России. Индекс заметности бренда составляет 91%, а индекс доверия со стороны потребителей — 87%.

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Бренд «Черноголовка» ассоциируются у потребителей с простотой, привлекательностью, безопасностью, надежностью и семейностью.

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