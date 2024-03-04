04 марта 2024, 13:21
Бренд «Черноголовка» возглавил рейтинг доверия газированных напитков в России
Торговая марка «Черноголовка» стала лидером рейтинга заметности и доверия в категории газированной воды. Напитки производят на одном из крупнейших предприятий Подмосковья.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что «Черноголовка» стала лидером рейтинга газированных напитков в России. Индекс заметности бренда составляет 91%, а индекс доверия со стороны потребителей — 87%.
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Бренд «Черноголовка» ассоциируются у потребителей с простотой, привлекательностью, безопасностью, надежностью и семейностью.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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