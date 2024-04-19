Подмосковье 19 апреля 2024, 19:05 Братские могилы благоустроят в Солнечногорске ко Дню Победы Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В рамках месяца чистоты и благоустройства в Солнечногорске начали приводить в порядок места захоронений ветеранов и братские могилы. Работы проводятся в преддверии Пасхи и празднования 79-й годовщины Дня Победы.

Первый заместитель главы муниципалитета Александр Мамлай проверил, как осуществляется уборка территорий на данных объектах.

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Он отметил, что все необходимые инструменты и оборудование подготовлены, а также организован сбор и вывоз отходов. Отдельное внимание уделено подготовке братских могил и захоронений ветеранов, что является приоритетным направлением работы.

В этом году планируется провести комплексные работы по благоустройству на всех кладбищах муниципалитета, а также привести в порядок элементы малой архитектуры, постаменты, памятники и мемориалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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