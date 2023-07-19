Подмосковье 19 июля 2023, 14:00 Брата и сестру с тяжелой патологией легких спасли в МОНИКИ Unsplash

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Дети пяти и шести лет поступили в МОНИКИ имени Владимирского в тяжелом состоянии. На фоне болезни у них образовался гной в легких, что грозило опасными последствиями. Врачи приняли решение об операции.

«Мальчик поступил с признаками абсцесса легкого — очагом скопления гноя в легком. Мы выполнили бронхоскопию, а вторым этапом под ультразвуковым контролем установили дренаж в месте скопления гноя для его оттока», — рассказала заведующая отделением детской хирургии МОНИКИ Евгения Полуконова.

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Сестра мальчика поступила в более тяжелом состоянии — гной занимал всю левую половину грудной клетки ребенка. Хирургам потребовалось больше времени на работу. Операция прошла успешно.

Сейчас дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны на амбулаторное лечение.

Врачи напомнили, что при первых признаках простуды нужно сразу же обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал госуслуг, через Систему-112 или инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ключевой для Подмосковья детский госпиталь в Красногорске достроят раньше срока — уже весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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