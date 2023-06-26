Подмосковье 26 июня 2023, 15:34 Ключевой для Подмосковья детский госпиталь достроят весной 2024 года — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев назвал срок открытия детского госпиталя в Красногорске

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Самый ключевой для Подмосковья детский госпиталь в Красногорске достроят раньше срока — уже весной 2024 года, отметил губернатор Андрей Воробьев. Откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям. Для этого продолжается подбор сильных врачей.

Подмосковье занимает второе в России место по численности детского населения. За пять лет оно выросло почти на 17%.

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Новый детский госпиталь станет основным в Подмосковье —каждый год по ОМС там смогут лечить свыше 15 тысяч детей со всей области и из других регионов.

Идем с опережением графика — почти на год. Это очень серьезная работа. Будет большое приемное отделение и 28 направлений по востребованным профилям. Наша задача — найти сюда уникальных врачей, чем мы и занимаемся. Андрей Воробьев

Сейчас, по словам губернатора, продолжается формирование команды. Московская область помогает с этим процессом и создает комфортные условия для специалистов.

«У нас в Подмосковье не было специализированной детской больницы, госпиталя. Здесь — больше 100 тысяч квадратных метров. Мы сделаем удобную транспортную схему и, самое главное, предусмотрим необходимое количество парковок», — добавил Андрей Воробьев.

По последнему слову техники

В новой больнице обустроят современный симуляционный центр, который позволит врачам совершенствовать свои навыки работы с новейшей роботизированной техникой. В медицинском центре установят свыше восьми тысяч новейших приборов.

Среди них аппараты для МРТ, КТ, рентгенов, ИВЛ. Будет работать система 3D-навигации для сложных операций головы, суставов и позвоночника. Установят телеуправляемый рентген, современные тренажеры для реабилитации.

Еще продолжается формирование сильной команды врачей. Для госпиталя подбирают специалистов по нейрохирурги, торакальной и абдоминальной хирургии, кардиологии, офтальмологии и многим другим узким направлениям.

Свыше 400 медиков уже прошли предварительное собеседование. Внутри госпиталя разместят 420 коек для детей, диагностический центр для 300 пациентов в смену, 13 операционных.

Здесь будут применять технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для лечения сложных патологий.

Первый камень в фундамент в 2021 году заложили губернатор Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и выдающийся хирург Леонид Рошаль.

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