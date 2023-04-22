Подмосковье 22 апреля 2023, 20:35 Божественную литургию отслужили в храме Казанской иконы Божией Матери в Котельниках

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Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел Божественную литургию в Храме Казанской иконы Божией Матери в Котельниках. Подобные богослужения проходят в православных церквях страны во все дни Светлой недели.

«Сегодня прибыл в город Котельники, чтобы всех прихожан и всех жителей Котельников поздравить с праздником Светлого Христова Воскресения, пожелать божьей помощи в этот прекрасный день», — поздравил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

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После богослужения верующие совершили крестный ход вокруг церкви. Также архиепископ Аксий вручил грамоты главе Котельников Сергею Жигалкину и благотворителю Виктору Семенову за помощь храму.

Ранее, в день празднования Пасхи, губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей региона и пожелал, чтобы в их семьях было как можно больше любви.

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