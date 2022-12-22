22 декабря 2022, 12:43
Борцы из Подмосковья завоевали 8 медалей на соревнованиях в Суздале
Восемь медалей завоевали жители Московской области на соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок Автодора» среди юношей, которые прошли в Суздале. Об этом сообщили в региональном Министерстве физической культуры и спорта.
Подмосковным борцам удалось завоевать три золотые и пять серебряных наград турнира. В общекомандном рейтинге сборная Московской области заняла первое место.
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Золото Кубка Автодора в разных весовых категориях забрали Даниил Лобанов, Геннадий Мохов и Артур Манвелян. Серебро у Никиты Наумкина, Ярослава Кобина, Тимура Кулдасова, Ильи Головенкова и Кирилла Зинченко.
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Спортсмены представляют подмосковную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам и выступают за домашний регион.
Итоги спортивного года подвели в Подмосковье. В 2022-м спортсмены региона завоевали 2,4 тысячи медалей на международных и всероссийских соревнованиях.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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