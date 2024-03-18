Подмосковье 18 марта 2024, 15:38 Бордюры и асфальт в этом году обновят на 8 дворовых территориях Солнечногорска Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске в этом году благоустроят сразу восемь дворов. Работы проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Во дворах уложат новый асфальт, заменят бордюры, а также установят элементов малых архитектурных форм, что сделает территории более привлекательными и функциональными для отдыха и досуга местных жителей.

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«В прошлом году привели в порядок 10 дворов, в том числе выполнили установку губернаторских площадок в микрорайоне Миронцево и Лесном озере», — поделился глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Изменения ждут дворовые территории, расположенные по следующим адресам:

ул. Баранова д. 35; ул. Банковская д. 26,30; ул. Военный городок д. 11;

ул. Красная д. 111, 107, 105, 103/2, ул. Рабочая, д. 4, 6, ул. Набережная д. 15;

ул. 1-го Мая д. 2,4,6; ул. Ленина д. 7; ул. Урицкая д. 14;

мкрн. Рекинцо 8,14;

ул. Военный городок, д. 1,3,4;

ул. Красная д. 126, 128;

р. п. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 23, 25, 27, 29;

д. Чашниково Новые Дома 1,2,3,4;

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более четырех тысяч домов региона ждет капитальный ремонт.

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