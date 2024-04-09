Подмосковье 09 апреля 2024, 18:48 Борьбу с последствиями паводков усилят в Богородском округе Телеканал «360»

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Ситуация с паводками в Богородском округе находится под контролем администрации. На еженедельном оперативном совещании приняли решение об усилении устранения последствий.

Аномально снежная зима и резкие температурные скачки привели к активному таянию снега и раннему вскрытию рек. Директор центра гражданской обороны и антикризисного управления Богородского округа Денис Цыганков сообщил, что подъем воды зафиксирован более чем на 75 сантиметров в районе границ с Лосино-Петровским, где река Клязьма сливается с рекой Воря. Подтопило несколько участков в СНТ «Горбуша», но вода ушла уже более чем на 50 см.

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В данный момент уровень воды спал еще на 10 сантиметров от своего привычного среднегодового уровня.

Уровень воды по прежнему аномально высокий в районе реки Шерна. Под напряжением остались деревни Караваево, Калитино и СНТ «Здоровье»

Реализация активных мер по снижению негативных последствий паводка продолжат.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

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