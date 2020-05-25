Борьбу с борщевиком возобновили в Подмосковье. С начала года его нашли на 2600 гектарах земли

Инспекторы осмотрели больше 380 земельных участков общей площадью 5500 гектаров, рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. Все территории с сорняком обработают.

Они нуждаются в обработке гербицидами. Всего до конца года планируется провести осмотры более 40 тысяч гектаров земель Наталья Адигамова.

Наталья Адигамова подчеркнула, что в отношении борщевика контроль продолжается, несмотря на временную приостановку плановых и внеплановых проверок земель. Такая работа важна для здоровья жителей.

Это связано с тем, что сам борщевик Сосновского опасен. Его сок способен вызвать сильные ожоги и даже привести к слепоте.

Правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского на участках, которыми владеют или которые арендуют Наталья Адигамова.

Специалисты убеждены, что обрабатывать сорняк необходимо, когда он еще не выше 30 сантиметров. Штраф за неудаленный борщевик для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 20 до 50, а для юридических — от 150 до одного миллиона.

А с 2018 года инспекторы имеют право привлекать владельцев участков к административной ответственности.