Глава ведомства Андрей Разин напомнил о необходимости удалять сорняк с ранней весны, дабы он не поглотил другие растения и не нанес вреда людям.

«Сейчас завершаются подготовительные работы, в 46 городских округах области составлены дорожные карты с учетом соответствующего опыта и эффективных методов ликвидации сорняка», — уточнил министр.

Отмечается, что борьба с борщевиком в области длится на протяжении нескольких лет. В 2020 году наибольшие площади планируется обработать в Истре (около тысячи гектар), Клину (более тысячи гектар), Сергиево-Посадском городском округе (около двух тысяч гектар), Можайском городском округе (четыре тысячи гектар).

Среди способов избавления от сорняка обращают на себя внимания следующие варианты: протравливание гербицидами, выжигание, обрезание соцветий, замещение посевом других растений, перепашка и дискование поля, многократное выкашивание и выкапывание единичных экземпляров. Кроме того, с борщевиками борются с помощью дронов.

«Всего в этом году планируется провести три этапа обработки земель от борщевика», — обозначил Разин.