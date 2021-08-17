Подмосковье усилило борьбу с незаконной добычей ископаемых в лесах
Свыше 420 инспекторов и сотрудников МВД привлекли к патрулированию в лесах Подмосковья. Задача — пресечь незаконную добычу ископаемых.
Это подчеркнули в комитете лесного хозяйства Подмосковья. По словам его председателя Елены Казимир, в лесничествах сформировали 19 мобильных групп.
«Вместе с государственными инспекторами из „Мособллеса“ будут привлечены сотрудники МВД, представители органов самоуправления, общественные инспекторы Подмосковья — всего более 420 человек», — уточнила она.
По словам заместителя председателя правительства региона, министра экологии Подмосковья Андрея Разина, инспекторы следят за соблюдением лесных законов.
Патрулирование направлено на усиление мер выявления и пресечения незаконной добычи ископаемых на землях лесного фонда
Очередное патрулирование в лесах Подмосковья началось 16 августа, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.