Подмосковье усилило борьбу с незаконной добычей ископаемых в лесах

Свыше 420 инспекторов и сотрудников МВД привлекли к патрулированию в лесах Подмосковья. Задача — пресечь незаконную добычу ископаемых.

Это подчеркнули в комитете лесного хозяйства Подмосковья. По словам его председателя Елены Казимир, в лесничествах сформировали 19 мобильных групп.

«Вместе с государственными инспекторами из „Мособллеса“ будут привлечены сотрудники МВД, представители органов самоуправления, общественные инспекторы Подмосковья — всего более 420 человек», — уточнила она.

По словам заместителя председателя правительства региона, министра экологии Подмосковья Андрея Разина, инспекторы следят за соблюдением лесных законов.

Патрулирование направлено на усиление мер выявления и пресечения незаконной добычи ископаемых на землях лесного фонда Андрей Разин.

Очередное патрулирование в лесах Подмосковья началось 16 августа, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.