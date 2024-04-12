Подмосковье 12 апреля 2024, 15:01 Субботник пройдет у пруда вблизи стадиона «Москвич» в Лобне 13 апреля Unsplash

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова анонсировала проведение очередного муниципального субботника, который состоится в ближайшую субботу. Главной площадкой для уборки станет территория вокруг пруда у стадиона «Москвич».

Субботники также пройдут у Ледового дворца, на Батарейной улице и в районе улицы Борисова. В уборке примут участие не только жители города, но и сотрудники администрации, депутаты и работники коммунальных служб.

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Чтобы обеспечить всех желающих необходимым инвентарем, управляющие компании готовы выдать его по адресам: улицы Циолковского, 7, 7а, 9, 9а; Авиационная, 8, 10, 12; Маяковского, 1, 4; Чайковского, 14, 16, 18, 20; Деповская, 17, 13, 15; Московская, 9; Научный городок, 2, 4, 5, 6, 8; Калинина, 2, 4, 6, 8, 10; Текстильная, 1 и Окружная, 11, кор. 1, 2, 3, 4).

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