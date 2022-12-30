Подмосковье 30 декабря 2022, 15:48 Больше тысячи медиков из Подмосковья получили земельные участки в 2022 году

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Годовой план по предоставлению земли медикам перевыполнили более чем на четверть в Московской области. С января участки получили почти 1,3 тысячи врачей в 31 городском округе.

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«По инициативе губернатора Андрея Воробьева был принят закон, по которому врачам узких специальностей начали предоставлять земельные участки. В 2022 году было запланировано обеспечить землей тысячу медиков, а по факту наделы получили почти 1300 сотрудников здравоохранения», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

В общей сложности врачам предоставили 125 гектаров земли. Мера поддержки оказалась очень востребованной.

«Мы предприняли все для того, чтобы врачи получили землю рядом с работой, максимально просто и быстро. У нас это получилось. Многие медики уже начали строить дома, что особенно приятно», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В 2022 году в Подмосковье стали планировать целые медицинские поселки. Сначала их было только четыре — в Ступине, Сергиевом Посаде, Домодедове и Богородском округе, а недавно появился еще один, в Воскресенске. О нем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Участки в 2022 году получили 105 терапевтов, 74 педиатра, 66 хирургов и другие узкопрофильные специалисты.