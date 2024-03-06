Подмосковье 06 марта 2024, 21:06 Больше тысячи человек приняли участие в лыжном забеге в Красногорске Телеканал «360»

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Более тысячи человек вышли на старт знаменитой Динамовской лыжни в Красногорске, отметив конец зимы масштабным спортивным праздником. Среди участников — сотрудники силовых структур, их семьи, ветераны и все желающие.

Возрастных ограничений не было: самым молодым участникам всего 7 лет, а взрослые могли насладиться скоростью и азартом без всяких ограничений. Спортсмены выбирали дистанции от 200 метров до 5 километров.

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Несмотря на капризы погоды, которая добавила немного хлопот из-за плюсовой температуры, праздник прошел на высоком уровне.

На лыжном стадионе «Зоркий», который уже восьмой год подряд принимает этот забег, во время забега организовали множество забавных мероприятий. Пока взрослые боролись за медали, добавляя их в семейную коллекцию, юные спортсмены участвовали в веселых конкурсах.

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