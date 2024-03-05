Подмосковье 05 марта 2024, 21:05 Андрей Воробьев рассказал о транспортной инфраструктуре у новой больницы в Балашихе Губернатор Воробьев анонсировал реконструкцию Носовихинского шоссе в Балашихе Источник фото: Константин Семенец

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Началось возведение Балашихинской областной больницы, которая станет одной из крупнейших в Подмосковье. Помимо важности появления нового медицинского учреждения для жителей округа Андрей Воробьев отметил еще и необходимость создания доступной и комфортной транспортной инфраструктуры для людей.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, планируется реконструкция Носовихинского шоссе, чтобы сделать отдельный въезд на Северо-Восточную хорду, М-12 и ЮЛА.

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«Еще расширим Керамическую и Автозаводскую улицы — они свяжут больницу с Носовихинским шоссе», — пояснил Воробьев.

Также он сообщил, что будут реконструированы и улицы вокруг самой больницы, а от станции Железнодорожная запустят новый автобусный маршрут, на котором доехать до больницы можно будет всего за 10 минут.

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