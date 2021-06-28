Больше половины подъездов отремонтировали в Подмосковье с 2016 года

Программа ремонта подъездов стартовала в Московской области в 2016 году. С тех пор в регионе отремонтировали уже 55% — 83 тысячи подъездов.

Об этом во время совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Он отметил, что люди видят подъезды каждый раз, когда выходят из дома. В связи с этим перед регионом стоит задача — создать максимально комфортные условия.

«Программа ремонта стартовала в 2016 году. Всего на территории 147,5 тысячи подъездов. На сегодняшний день отремонтировано уже 55%. Это 83 тысячи подъездов. Перемены почувствовали более 2,5 миллиона жителей», — отметил Велиховский.

Он подчеркнул, что программа по ремонту подъездов в Московской области по праву считается самой масштабной в России. За 2021 год необходимо повысить качество жизни еще более чем 500 тысяч жителей Подмосковья. На это выделили 3,6 миллиарда рублей из бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сейчас в регионе активно ремонтируют инфраструктуру — не только подъезды, но и объекты здравоохранения, а также почтовые отделения. Глава региона отметил, что работы по ремонту объектов здравоохранения анонсировали в начале этого года, сейчас они вышли в активную фазу реализации.