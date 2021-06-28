«Ликвидируют 150 гнилых зубов». Воробьев рассказал о ремонте в Подмосковье

В Московской области активно ремонтируют инфраструктуру. Речь идет не только о подъездах жилых домов, но и об объектах здравоохранения, а также о почтовых отделениях. В некоторых муниципалитетах работы должны вестись ударными темпами.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ВКС с зампредами. Он отметил, что правительство уже давно сопровождает ремонт подъездов.

«Ремонт подъездов — тема, которую мы сопровождаем давно. Если на прошлом отчете в Реутове у нас почти все подъезды хорошо выглядят, то в ряде муниципалитетов эта работа должна вестись ударными темпами», — подчеркнул он.

Отдельное внимание глава региона уделил текущему ремонту объектов здравоохранения. Он напомнил, что эти работы анонсировали в начале 2021 года — сейчас они находятся в активной фазе реализации.

«Порядка 150 так называемых „гнилых зубов“ — такое образное выражение мы применили — сегодня ликвидируют», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он также уточнил, что власти уже подписали соглашение по ремонту почтовых отделений.

«Эта тема касается огромного количества жителей. Порядка трех миллионов человек ежегодно посещают почтовые отделения. Они должны выглядеть достойно и радовать глаз. Мы их приводим в качественное состояние», — подчеркнул Андрей Воробьев.