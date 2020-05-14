Больше 37 тысяч подмосковных жителей выбрали на «Доброделе» дороги для ремонта в 2021 году
Сейчас там продолжается сбор голосов по ремонту дорог. На сегодняшний день жители Подмосковья оставили больше 43,5 тысячи комментариев.
Самыми активными стали пользователи из Луховиц, Рузы и Ступина. А меньше всего голосов оставили жители Бронниц, Дзержинского, Рошаля, Власихи и Красноармейска.
Уже в 2020 году по просьбам жителей отремонтируют более 360 дорог. А сбор новых предложений продлится до 31 мая. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Ежегодно порядка 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на порталеАлексей Гержик.
Принять участие в сборе предложений удастся пользователям, зарегистрированным на портале госуслуг. Каждый человек может оставить голос за одну дорогу.
Пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте, чтобы предложить участок. Также можно приложить фото и оставить комментарии.
Во второй этап опроса включат участки, получившие больше всего голосов.
Начиная с 2017 года жители Московской области принимают участие в формировании программы ремонта дорог. Благодаря их поддержке за три года отремонтировали больше 1,8 тысячи километров.