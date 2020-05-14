Больше 37 тысяч подмосковных жителей выбрали на «Доброделе» дороги для ремонта в 2021 году

Подмосковные жители активно поддержали голосование за дороги, которые отремонтируют в 2021 году. Больше 37 тысяч человек оставили предложения на «Доброделе».

Сейчас там продолжается сбор голосов по ремонту дорог. На сегодняшний день жители Подмосковья оставили больше 43,5 тысячи комментариев.

Самыми активными стали пользователи из Луховиц, Рузы и Ступина. А меньше всего голосов оставили жители Бронниц, Дзержинского, Рошаля, Власихи и Красноармейска.

Уже в 2020 году по просьбам жителей отремонтируют более 360 дорог. А сбор новых предложений продлится до 31 мая. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Ежегодно порядка 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на портале Алексей Гержик.

Принять участие в сборе предложений удастся пользователям, зарегистрированным на портале госуслуг. Каждый человек может оставить голос за одну дорогу.

Пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте, чтобы предложить участок. Также можно приложить фото и оставить комментарии.

Во второй этап опроса включат участки, получившие больше всего голосов.

Начиная с 2017 года жители Московской области принимают участие в формировании программы ремонта дорог. Благодаря их поддержке за три года отремонтировали больше 1,8 тысячи километров.