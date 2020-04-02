Жители Подмосковья смогут выбрать дороги, которые отремонтируют в 2021 году

Там предложили свыше 51,5 тысячи вариантов дорог. Каждый участник сможет отдать голос за один участок. Сбор продлится до 31 мая.

Ежегодно порядка 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на портале. В 2020-м по их просьбам отремонтируют более 360 дорог Алексей Гержик министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Затем жители увидят интерактивную карту на «Доброделе», где смогут выбрать проблемные дороги.

Во второй этап опроса включат участки, получившие больше всего голосов.

Подмосковные жители активно присоединяются к составлению программы ремонта дорог с 2017 года. За это время благодаря их поддержке отремонтировали более 1,3 тысячи участков.

Такая программа на 2020 год доступна на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.