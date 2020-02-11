Больше 250 км тротуаров построят вдоль дорог Подмосковья в 2020 году
Новые тротуары появятся в 43 муниципалитетах. Гержик отметил, что наибольший объем работ будет выполнен в Истре — там обустроят более 20 километров тротуаров, в Одинцове — около 19 километров и Дмитровском городском округе — порядка 16 километров.
«Новые тротуары вдоль региональных дорог будут обустроены преимущественно в населенных пунктах, в том числе в местах с высокой интенсивностью движения. Это позволит повысить безопасность и сократить число случаев гибели пешеходов от наезда автотранспорта», — добавил министр.
Тротуары построят на более чем 400 участках к октябрю. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Подмосковье также отремонтируют более 170 тротуаров.
В Московской области за последние три года объем строительства тротуаров вырос почти в пять раз. В 2019 году на территории региона построили около 245 километров новых тротуаров.
Узнать, где в 2020 году появятся новые пешеходные зоны, можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.