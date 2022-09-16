Больше 20 дорог к СНТ отремонтировали за лето в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Больше 20 дорог к СНТ отремонтировали за лето в Подмосковье

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Подъездные пути к дачным поселкам протяженностью более 10 километров улучшили в Подмосковье. До конца года приведут в порядок еще столько же.

«Укладка асфальтового покрытия завершена на 22 дорогах к более 30 садовым товариществам в Шатуре, Богородском, Люберцах, Дмитровском, Раменском, Балашихе и Можайском округах. В целом, программа ремонта дорог к СНТ, которая реализуется в области пятый год подряд, выполнена больше, чем наполовину. Сейчас ремонтные работы ведутся на 14 объектах», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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Подъездные дороги к микрорайону Купавна и деревне Русавкино починили в Балашихе, в Богородском — к СНТ «Солнечный» и «Березовая роща». В Раменском отремонтировали дороги к поселку Новохаритоново и деревне Меткомелино. Работы продолжаются в Коломенском, Шатуре, Богородском, Клинском, Можайском, Домодедовском, Талдомском, Дубне, Щелковском и Сергиево-Посадском округах.

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До конца года в Подмосковье отремонтируют 38 подъездных дорог к 100 СНТ, протяженность которых составит 23,7 километра.

В сентябре губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М-12 Москва — Казань. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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