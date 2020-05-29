Больше 14 тысяч гектаров отдали под картошку в Подмосковье. Раннюю начнут собирать в июле

Подмосковная картошка взойдет более чем на 14 тысячах гектаров земель в этом году. Засеяли около 80%. Собрать первый урожай аграрии планируют в июле. В некоторых округах посадку уже завершили.

В области сев овощей начался раньше запланированного срока. За время весенних полевых работ картошку посадили уже на 11,2 тысячи гектаров. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Первыми высаживать картофель у нас начали в Дмитровском городском округе — в частности, в агрохолдинге «Дмитровские овощи». Они же и завершили его посадку первыми Андрей Разин.

Он уточнил, что в Дмитровском округе под картофель отдали 5,4 тысячи гектаров. Это на 161 гектар больше, чем в прошлом году.

Сейчас в Подмосковье в самом разгаре посевные работы свеклы, капусты, лука, салата и других культур.

В области подвели итоги посевной кампании зерновых. В отрасли сельского хозяйства задействованы порядка 30 тысяч специалистов. И ожидается, что урожай по зерновым на 15–20% превысит прошлогодний, если позволит погода.

За этот год площади для посева культур увеличили на 30 тысяч гектаров в сравнении с прошлым. В топ-5 самых эффективных в этой работе округов вошли Зарайский, Луховицкий, Серебряные Пруды, Дмитровский и Ступино.

В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета.