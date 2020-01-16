Больше 1,2 тысячи зданий построили в Подмосковье в прошлом году. Среди них поликлиники и школы

В 2019 году в Московской области построили 1262 здания. Это многоквартирные дома, школы, детские сады, спорткомплексы и другое, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Среди зданий 524 жилых дома, 68 образовательных учреждений, 45 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, 22 физкультурно-оздоровительных комплекса.

«По количеству зданий, введенных в эксплуатацию в ушедшем году, лидирует Ленинский городской округ, там введено 106 объектов. На втором месте Балашиха, где введено 86 объектов. Далее Красногорск, там 82», — добавила Инна Федотова.

Источник фото: Министерство жилищной политики МО

Также достаточное количество зданий построили в Домодедове, Солнечногорске, Подольске, Одинцове. Общая площадь всех объектов — 9,1 миллиона квадратных метров. Половина из них жилая.

С прошлого года регион перешел на новую схему — эскроу-счета. Теперь деньги дольщиков во время строительства того или иного дома хранятся в банке. По такой системе работают уже 67 застройщиков Московской области.