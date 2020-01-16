Больше 240 жилых комплексов Подмосковье стали строить по новой схеме. Чем это выгодно

Застройщики Московской области перешли на новую систему финансирования. Эскроу-счетами пользуются не только крупные игроки рынка, но и одиночные проекты, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

С 1 июля прошлого года в России изменились правила долевого строительства. Застройщиков обязали перейти на эскроу-счета. Это означает, что деньги дольщиков теперь хранятся на специальных банковских счетах. Такой подход дает гарантию того, что жильцы получат свои квартиры и не будут обмануты.

В Подмосковье на новую схему перешли 67 застройщиков. Среди них «Инград», «Сити-XXI век» и «Квазар». В итоге 241 проект строят по новым правилам.

«Весь год функционировал штаб с участием застройщиков и органов исполнительной власти. Параллельно функционировала рабочая группа с участием банков и застройщиков в целях оперативного рассмотрения спорных вопросов при выдаче проектного финансирования. Было проведено более 50 встреч с участниками рынка, где мы рассмотрели каждый реализуемый в Подмосковье строительный проект», — рассказала Инна Федотова, министр жилищной политики региона.

При этом пользуются новой схемой не все проекты. Дома, построенные к июлю на 30% и больше, могли не переходить на эскроу-счета.