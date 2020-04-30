Больницу в Видном переделают под инфекционный центр для лечения COVID-19 к середине мая

Видновская районная клиническая больница уже спустя восемь дней станет инфекционным центром для приема пациентов с СОVID-19. Там развернут 511 койко-мест.

Больницу разделят на «чистую» и «грязную» зоны с установкой санпропускника. Смонтируют и систему подачи медицинских газов, рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В самые сжатые сроки будет проведено перепрофилирование здания больницы. <…> Работы выполнят за восемь дней», — говорится в сообщении.

Общая площадь всех реконструируемых помещений — 12 тысяч квадратных метров. Койки, которые здесь разместят, обеспечат кислородом.

Лечебное учреждение должно быть полностью готово к приему пациентов до середины мая. А врачей, которые оказывали здесь узкоспециализированную помощь, на время переведут в другие стационары, где они продолжат работать.

Сегодня стало известно, что в бюджет Подмосковья на этот год внесли изменения. Еще около 27 миллиардов рублей выделили для борьбы с COVID-19.

На заседании Мособлдумы изменения приняли в соответствии с поручениями, озвученными в обращениях президента России и губернатора Подмосковья. Деньги преимущественно направят на ремонт больниц, средства защиты для врачей, приобретение новых аппаратов искусственной вентиляции легких или другие нужды.