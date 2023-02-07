07 февраля 2023, 17:08
Больницу в Протвине полностью укомплектовали современными аппаратами ЭКГ
Городскую больницу в Протвине полностью укомплектовали современными аппаратами для ЭКГ. В конце года туда поставили 15 единиц техники.
Электрокардиограмма — важный этап прохождения диспансеризации. Новые аппараты компактные и оборудованы электронной базой, рассказал заместитель главного врача Светлана Рогозина.
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«Качество обслуживания пациентов улучшилось в разы. Самое главное, что их количество помогло полностью укомплектовать все медицинское учреждение», — отметила она.
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Аппараты были произведены в России и не уступают по качеству зарубежным аналогам. Они выдают результат сразу, что позволяет экономить время медиков и пациентов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за эффективностью цифрового оборудования в поликлиниках.
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