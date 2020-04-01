Дополнительные койки для больных коронавирусом развернут в Реутове при необходимости

Медики Центральной городской клинической больницы Реутова вместе с Министерством здравоохранения Подмосковья готовятся к приему больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сейчас в медицинском учреждении есть 40 коек. В случае необходимости их количество увеличат. Об этом сообщила пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

Источник фото: Алексей Оводов

«На данном этапе Реутов в полном объеме готов принимать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и оказывать им всю необходимую помощь. 20 койко-мест развернуто по адресу улица Ленина, 2А на территории ЦГКБ в отделении консервативной гинекологии в здании бывшего родильного дома. Еще 20 мест оборудовали в правом крыле недавно отремонтированного детского стационара Центральной больницы, известного жителям как „Брусничка“», — отмечается в пресс-релизе.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в ближайшее время в муниципалитете оборудуют еще около 100 мест, необходимых по нормативам, для оказания помощи жителям с данным заболеванием.

Источник фото: Алексей Оводов

«Принимаем все превентивные меры, чтобы быть готовыми к различному развитию событий. На сегодняшний день в ЦГКБ города находятся три жителя с подозрением на коронавирус, их диагноз еще не подтвержден. Пациенты проходят все необходимые обследования, сдают анализы, медики при контакте с данными людьми соблюдают все меры безопасности», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Ранее глава Реутова призвал всех жителей соблюдать режим самоизоляции, сократить контакты с другими людьми и без острой необходимости не покидать дом.

«После завершения ремонта в детском инфекционном отделении будут оборудованы дополнительно еще 20 койко-мест. В данный момент по поручению губернатора Андрея Воробьева мы улучшаем систему вентиляции, устанавливаем очистные сооружения для дезинфекции сточных вод, увеличиваем точки кислородной подводки», — отметил главный врач Центральной городской клинической больницы Реутова Гарик Хачатрян.

Начиная с прошлой недели в регионе действует режим самоизоляции. Граждан настоятельно просят оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Такая мера позволит остановить распространение инфекции. В регионе не работают кинотеатры, непродовольственные магазины и ТЦ.