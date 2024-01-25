Эксклюзив 25 января 2024, 19:11 Дезинсекцию провели в Ступинской больнице после появления комаров из-за прорыва трубы Ступинская больница провела дезинсекцию из-за появления комаров в палатах Unsplash

Читать 360tv в

В соцсетях появились сообщения о том, что в больнице в Ступине появились комары. Как пояснили «360» в пресс-службе Минздрава Московской области, сейчас насекомых в палатах нет, а тотальная дезинсекция, намеченная на 25 января, окончательно исправит ситуацию.

В ведомстве пояснили, что 24 января в подвале детского инфекционного корпуса произошел порыв трубы, из-за которого и появились комары.

Реклама

«В кратчайшие сроки аварийные службы устранили протечку и просушили подвал. Силами медицинской организации проведена частичная дезинсекция помещений. В настоящее время комаров в палатах нет», — рассказали в Минздраве.

Следующим шагом станет тотальная дезинсекция, которую проведет аутсорсинговая организация в подвале и на лестничных клетках. В результате проблема будет полностью устранена.

Сотрудники министерства извинились перед пациентами за временные неудобства.

Ранее коммунальная авария произошла в Солнечногорске: из-за утечки аварийно остановилась работа котельной. Сейчас ее вновь запустили.