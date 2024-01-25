25 января 2024, 19:11
Дезинсекцию провели в Ступинской больнице после появления комаров из-за прорыва трубы
Ступинская больница провела дезинсекцию из-за появления комаров в палатах
В соцсетях появились сообщения о том, что в больнице в Ступине появились комары. Как пояснили «360» в пресс-службе Минздрава Московской области, сейчас насекомых в палатах нет, а тотальная дезинсекция, намеченная на 25 января, окончательно исправит ситуацию.
В ведомстве пояснили, что 24 января в подвале детского инфекционного корпуса произошел порыв трубы, из-за которого и появились комары.
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«В кратчайшие сроки аварийные службы устранили протечку и просушили подвал. Силами медицинской организации проведена частичная дезинсекция помещений. В настоящее время комаров в палатах нет», — рассказали в Минздраве.
Следующим шагом станет тотальная дезинсекция, которую проведет аутсорсинговая организация в подвале и на лестничных клетках. В результате проблема будет полностью устранена.
Сотрудники министерства извинились перед пациентами за временные неудобства.
Ранее коммунальная авария произошла в Солнечногорске: из-за утечки аварийно остановилась работа котельной. Сейчас ее вновь запустили.
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