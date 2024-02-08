Подмосковье 08 февраля 2024, 13:53 Больница в Орехово-Зуеве получила новый аппарат для рентгенов Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Читать 360tv в

Новый аппарат для рентгенов начал работать в поликлинике № 3 Орехово-Зуевской больницы. Еще один такой же прибор запустили в Павлово-Посадском отделении Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

«Мы продолжаем замену устаревшей тяжелой медицинской техники на современную цифровую. На ремонт кабинетов и закупку двух новых рентген-аппаратов направлено более 38 миллионов рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

На новых рентген-аппаратах смогут проходить исследования как взрослые, так и дети. В день планируется проводить до 70 процедур.

«Цифровая техника обладает рядом преимуществ. Это низкая лучевая нагрузка, более высокая скорость исследования и качество получаемых изображений, что позволяет врачам рассмотреть мельчайшие детали. Результаты обследования доступны в цифровом формате», — отметил главный врач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».