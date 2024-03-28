Подмосковье 28 марта 2024, 17:28 Больница Солнечногорска познакомила гостей выставки «Россия» с передовым оборудованием для реабилитации пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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На международной выставке-форуме «Россия» Солнечногорская больница представила современное реабилитационное оборудование и инновационные методики восстановления пациентов. Посетители смогли не только увидеть аппараты в действии, но и получить консультации врачей-реабилитологов.

«На выставке мы рассказываем о современных подходах в реабилитации и показываем оборудование, которое используем в работе. Это подвесная реабилитационная система, многофункциональный физиотерапевтический аппарат и другая медтехника», — рассказала главный врач Солнечногорской бойницы Лариса Борисова.

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Отделение реабилитации в Солнечногорске открыли в 2022 году. Получать там помощь могут одновременно 60 пациентов.

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