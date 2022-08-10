Больница Подольска стала комфортнее для пациентов благодаря проекту «Поликлиника. Перезагрузка»

Проект «Поликлиника. Перезагрузка» всего за месяц реализовали в Подольской областной клинической больнице.

В рамках проекта для посетителей проработали внешнюю и внутреннюю навигацию. Потоки людей с признаками ОРВИ и без них благодаря такой навигации эффективно разделяются. Пациенты без признаков ОРВИ сразу заходят в чистую зону поликлиники, на первый этаж. Для пациентов с признаками ОРВИ на территории больницы оформлены направляющие в виде стрелок на асфальте, которые ведут к отдельной зоне приема.

«В проект „Поликлиника. Перезагрузка“ вошли четыре клиники. Одинцово, Красногорск, Химки и наша поликлиника. Программа подразумевает под собой улучшение качества и комфортного пребывания пациента непосредственно в поликлинике», — рассказала заместитель главврача по амбулаторно-клинической работе Подольской областной клинической больницы Ольга Бурбас.

В основной зоне приема пациент увидит настенную навигацию с указанием всех кабинетов и графическую напольную навигацию в виде полосок разного цвета, которые берут начало на стене с подписями. Таким образом посетителям сразу понятно, по какой полоске можно попасть на диспансеризацию, вакцинацию или в кабинет выписки льготного лекарственного обеспечения. При входе в поликлинику можно получить всю необходимую информацию за десять секунд. При входе в клинику установили стойку информации и аппарат электронной очереди в кабинеты неотложной помощи и вакцинации.

Подольская поликлиника одна из первых осуществила данный проект и теперь является площадкой по обмену опытом с коллегами из медицинских учреждений, которых в будущем ждет подобное преображение.

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