Более тысячи спортсменов приняли участие в фестивале триатлона в Зарайске

Фестиваль триатлона собрал 1200 участников в Зарайске. Спортсмены соревновались в скорости плавания, велогонке и беге — каждый из них получил памятные медали.

Министерство физической культуры и спорта Московской области подвело итоги фестиваля триатлона, который состоялся 12 июня. Соревнования включили в себя несколько дистанций: 113, олимпийская дистанция, спринт, суперспринт и детский суперспринт. В каждой из них спортсмены состязались в традиционных дисциплинах — плавании, велогонке и беге.

Кроме триатлона для любителей спорта был организован забег по пересеченной местности длинной 10 и 30 километров, а дети от 6 до 15 лет соревновались в скорости бега на дистанции одного километра. Каждый участник на финише получил памятную медаль за участие в фестивале.