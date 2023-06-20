20 июня 2023, 16:11
Более тысячи современных автобусов запустили на маршрутах Подмосковья с начала года
Свыше тысячи новых автобусов поступило в автопарки Подмосковья с начала года. В региональном Минтрансе заявили, что компания «Мострансавто» за это время получила 850 транспортных средств.
«Обновление парка автобусов — это одна из ключевых задач в развитии региона. Новые низкопольные автобусы полностью отвечают всем современным требованиям и обеспечивают комфортные и безопасные поездки для жителей и гостей Подмосковья», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
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На маршруты запустили три класса автобусов: малый, средний и большой. Их определяют в зависимости от загруженности дорог и пассажиропотока на линии.
«Автобусы востребованы и хорошо показали себя на маршрутах, отвечая всем современным требованиям: удобные кресла, вместительный салон, необходимое пространство для детских колясок и маломобильных пассажиров», — заявил генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов.
Новые транспортные средства оснащены камерами видеофиксации и системами климат-контроля. Кроме того, они адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.
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