Подмосковье 10 января 2023, 16:55 Более тысячи школьников побывали на губернаторской елке в Подмосковье

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Губернаторская рождественская елка собрала свыше тысячи школьников из разных городских округов Подмосковья. Красивое сказочное представление состоялось в Красногорске.

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Возможность побывать на представлении появилась у ребят, которые добились успехов в учебе или спортивных соревнованиях. Специально для них подготовили музыкальный спектакль «В поисках Рождества».

«Губернаторская рождественская елка — это добрая ежегодная традиция, которая помогает каждому окунуться в атмосферу праздника и поверить в чудо. Уверена, это представление никого не оставит равнодушным», — поприветствовала ребят вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

В январе Андрей Воробьев исполнил уже третью детскую мечту в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Он подарил девятилетней Юле, чей папа исполняет государственный долг в зоне СВО, возможность поплавать с дельфинами.