Важное 10 января 2023, 10:37 Губернатор Подмосковья Воробьев исполнил третью детскую мечту на акции «Елка желаний»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил уже третью детскую мечту в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Он подарил девятилетней Юле — дочери военнослужащего — то, о чем девочка давно мечтала. Это возможность поплавать с дельфинами.

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Маленькая Юля из Наро-Фоминска один раз в жизни была с папой в дельфинарии, но никогда не плавала с дельфинами.

На Новый год она загадала желание об этом, и после праздников ее пригласили в «Москвариум».

На меня надели гидрокостюм, и мы пошли в бассейн. Там был дельфин — девочка, ее зовут Марта. Она мне пела, мне очень понравилось. И вода была теплая. Юля

Всероссийская акция «Елка желаний» давно стала традиционной. В этом году ее участниками стали дети с особенностями развития, из семей военнослужащих и из новых регионов.

«Нам помогают Министерство обороны, Московская область. Хочу поблагодарить всех, кто осуществил мечту Юли. Нам организовали машину, очень радушно приняли. Дочка счастлива, а это дорогого стоит», — сказала мама девочки.

В рамках акции дети традиционно написали желания и повесили их на новогоднее дерево в Кремле. Три конверта снял губернатор Подмосковья.

Первые две мечты детей Андрей Воробьев исполнил в декабре: семилетней Милене из Мариуполя подарил планшет, а 12-летняя Ника — инвалид по зрению — смогла поплавать с дельфинами.

Вместе с тем перед праздником Андрей Воробьев передал через волонтеров ноутбук и кресло для Ромы из Донецка. Ему 12 лет, и он получил серьезные травмы после попадания снаряда в его двор.