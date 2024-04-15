Подмосковье 15 апреля 2024, 21:24 Более тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье к осени Пресс-служба Минтранса МО

Читать 360tv в

Дорожные службы Московской области приступили к ремонту региональных и муниципальных дорог. Всего работы проведут в 21 городском округе.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, рабочие уже приступили к ремонту 19 муниципальных и 10 региональных дорог.

Реклама

«Отфрезеровали почти 93 тысячи старого покрытия и уложили около четырех тысяч квадратных метров нового покрытия, помимо этого начали работы по разборке старого бортового камня и старых тротуаров, которые также входят в план ремонтных работ», — рассказал Гержик.

Он отметил, что ремонт на региональных дорогах в этом году проведет Мосавтодор.

Ремонт покрытия выполнят с применением асфальтобетонных смесей, а к осени планируется обновить 1100 километров покрытия на более чем тысяче участков дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».