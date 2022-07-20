Более тысячи IT-специалистов подали заявки на льготную ипотеку в Подмосковье

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов действует и расширяется в Подмосковье. За два месяца заявки подали более тысячи человек. Ставка равна 5%.

Банки одобрили в Подмосковье уже 727 заявок на ипотеку по ставке до 5%, подчеркнула вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Это значит, что скоро IT-специалисты смогут въехать в свое новое жилье Ирина Каклюгина.

Программу запустили в мае. Чтобы принять в ней участие, заявитель должен работать в аккредитованной IT-компании, иметь российское гражданство и подходить по возрастным рамкам — от 22 до 44 лет.

Кроме того, ежемесячный доход должен составлять не менее 150 тысяч рублей, если компания зарегистрирована в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для других городов.

По словам Каклюгиной, в будущем количество новоселов в Подмосковье будет только расти. Льготные программы вводятся под руководством губернатора региона Андрея Воробьева.