Губернатор Подмосковья: IT-специалисты подали свыше 950 заявок на льготную ипотеку

Правительство России дало старт льготной программе, которая позволяет улучшить свои жилищные условия сотрудникам российских IT-компаний. Начиная с 12 мая на территории Московской области по этим льготам решили получить ипотеку сразу 952 специалиста. В Подмосковье заключили 86 кредитных договоров, общая сумма составляет порядка 700 миллионов рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, насколько важную роль в жизни современного общества играют IT-профессии. Цифровые сервисы сейчас внедрены практически во все сферы жизни — от промышленности и торговли до медицины и государственного управления. При помощи цифровых сервисов становится гораздо проще развивать свой бизнес, в целом жизнь становится комфортнее, легче получать различные услуги.

«У нас в Подмосковье порядка 28 тысяч айтишников. Более 950 из них за два неполных месяца изъявили желание взять льготную ипотеку. И свыше 75% этих заявок уже одобрено. Помимо федеральных мер, есть еще и региональная поддержка — налоговые, финансовые льготы. Те, кто занимается софтом и „железом“ в Подмосковье, могут рассчитывать на грант, чтобы запустить новое производство в IT-индустрии», — сказал Андрей Воробьев.

5 июля российское правительство решило увеличить максимальный размер льготной ипотеки для IT-специалистов. В городах-миллионниках он достиг 30 миллионов рублей, при этом минимальная заработная плата должна составлять 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Параметры Московской области по льготной ипотеке для таких специалистов: кредитная ставка составляет 5%, сам размер кредита — до 30 миллионов рублей. Специалист должен быть в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Первоначальный взнос должен равняться 15% от общей стоимости квартиры или дома. Кредит выдается на срок до тридцати лет, программа на текущий момент действует до 31 декабря 2024 года.