Подмосковье 20 апреля 2024, 11:54 Более тысячи дошкольников сдадут нормы ГТО в Люберцах Unsplash

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До конца учебного года более 1000 детей из детских садов округа получат золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО. К программе присоединилось 51 дошкольное учреждение округа, и уже более 400 детей успешно выполнили нормативы.

В рамках программы «В школу с ГТО» дети выполняют шесть нормативов, включая наклоны вперед на гимнастической скамье, прыжок с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, шестиминутный и челночный бег, а также забег на дистанцию 10 метров.

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Все участники программы получат специальные именные сертификаты, а знаки трех ступеней наградят в торжественной обстановке в День знаний — 1 сентября.

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