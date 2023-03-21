Подмосковье 21 марта 2023, 00:32 Более тысячи человек выступили на традиционной лыжной гонке в Истре

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Более тысячи профессиональных спортсменов и любителей приняли участие в гонке «Головинская лыжня». Мероприятие прошло в деревне Головино в Истринском округе.

Участникам на выбор предложили дистанции от 500 метров до десяти километров в 19 возрастных категориях. Соревнования открыл основатель спортшколы «Истина» заслуженный тренер СССР Алексей Холостов. Гонку также посетила олимпийская чемпионка 1988 года Светлана Нагейкина.

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В 2022 году в соревнованиях приняли участие более 1,5 тысячи человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю проведения гонок. Самому младшему участнику лыжни было четыре года, а самому старшему — 83.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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