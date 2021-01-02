Более тысячи бригад коммунальных служб перешли в режим повышенной готовности в Подмосковье

Из-за сложных погодных условий в режим повышенной готовности перешли более тысячи бригад коммунальных служб, в том числе на объектах водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в усиленном режиме заработали региональные операторы — для бесперебойного оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в регионе.

Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Более 10 тысяч специалистов коммунальных служб продолжают работать в режиме повышенной готовности, и около 4 тысячи единиц спецтехники приведены в полную готовность. Также региональным операторам области поставлена задача усилить мощности и не допустить срыва графиков по вывозу ТКО, — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В Министерстве ЖКХ уточнили, что в Московская областная аварийно-восстановительная служба оперативно завершила ревизию и подготовила 36 единиц спецтехники для бесперебойной работы. Речь идет о перекачивающем и другом насосном оборудовании, в том числе самоходных насосных установках и дополнительном перекачивающем оборудовании, используемом с помощью крана-манипулятора.

При аварийной ситуации, которая произошла из-за погодных условий, жителям необходимо обратиться в муниципальную единую диспетчерскую службу. При невыполнении графика вывоза ТКО нужно обратиться по горячим линиям региональных операторов — их можно найти на официальных сайтах.