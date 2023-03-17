Подмосковье 17 марта 2023, 11:02 Более тысячи адресов с подтоплениями взяли на контроль в ГУСТ Подмосковья

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Руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами городских округов Подмосковья. На встрече обсудили в том числе проблему подтопления дворов и улиц из-за резкого таяния снега.

«Мы провели аналитику обращений жителей за период с 12 по 16 марта. На контроль поставили 1010 адресов с подтоплениями. Выявили топ округов, которым необходимо усилить работу в этом направлении – это Ленинский, Балашиха, Жуковский и другие», - говорит Светлана Аипова.

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Она напомнили главам, что срок устранения подтоплений составляет восемь часов.

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На заседании обсудили также вопрос озеленение дворов. В начале весны появится проект, который не потребует больших вложений, но будет сохранять красоту территорий не один сезон.

Важной темой стали кадровые изменения, которые инициировал ГУСТ за год. По рекомендации ведомства сменились 64 директора МБУ в разных городских округах. Эти меры были приняты для повышения эффективности в содержании территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья работали в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий.