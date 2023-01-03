Подмосковье 03 января 2023, 20:28 Более трех тысяч тонн гумпомощи отправили жители Подмосковья для поддержки Донбасса в 2022 году

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Весь прошлый год в Подмосковье делали добрые дела, значительная их часть — это отправка гуманитарной помощи жителям Донбасса. Одними из первых отправлять фуры стали организации и крупные производства — подключились Федерация бокса России, завод «Щелковохлеб» и многие другие. Первые фуры с ценным грузом поехали в начале весны, а дальше эстафету подхватывало все больше неравнодушных людей.

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Так появилась акция «Доброе дело». Ее запустили школьники Примаковской гимназии — дети решили создать в школе пункт приема гуманитарной помощи, чтобы желающие могли поделиться с теми, кому это необходимо. Пример с гимназии взяли другие учреждения, и так к «Доброму делу» подключились все школы Московской области. Мальчишки и девчонки приносили продукты, канцелярские принадлежности, одежду, а еще писали письма, чтобы поддержать сверстников и подружиться.

«Доброе дело» стало масштабным проектом помощи и вышло далеко за пределы школ. Жители Подмосковья ежедневно приносят любую посильную помощь для жителей территорий, где ведутся боевые действия, а также российских солдат. И это не только привычный набор «продукты, лекарства, средства гигиены». Мастерицы, например, вяжут для мобилизованных теплые носки. А к первому сентября детям ДНР передали комплекты с школьными принадлежностями.

Перед Новым годом подарки от «Доброго дела» принял Центр раннего развития в Донецке. Здесь помогают ребятам с особенностями здоровья. Для них жители Подмосковья передали художественные и развивающие книжки, а также канцелярию. Из-за постоянных обстрелов в городе закрыты практически все места, где можно купить канцелярские принадлежности. Поддержка была необходима. Также в Донецк доставили восемь тонн медикаментов для местных жителей и военных. Это уже 12-я отправка фур с лекарствами, и с каждым разом привозят все больше.

Всю эту масштабную работу курируют «Волонтеры Подмосковья».

«В каждом городском округе — а их у нас 60 — развернуто по несколько штабов. Знаем, что было отправлено несколько тысяч тонн гуманитарной помощи. Это в основном вещи первой необходимости. Сейчас это теплые вещи, продукты, сигареты, ну и основное, наверное, это электронные приборы: от квадрокоптеров, раций, тепловизоров, термопушек, буржуек, кто-то даже бани отправлял», — рассказал волонтер Егор Балев.

Всего жители Подмосковья направили в республики Донбасса более трех тысяч тонн гуманитарной помощи, для этого в регионе пришлось открыть специальный распределительный центр. Каждую неделю в зону СВО отправляют грузовики со всем необходимым.

Все это было бы невозможным без волонтеров. На территории Московской области в рядах добровольцев числятся уже более 26 тысяч человек. А труды самых активных отметили премией губернатора «Доброе дело».

Сейчас в заботе добровольцев нуждаются не только те, кто находится в зоне боевых действий, но и близкие мобилизованных. Поэтому волонтеры Подмосковья держат руку на пульсе и в этом направлении — привозят продукты, вещи, помогают с юридическими и многими другими вопросами. А еще всегда ждут пополнения команды — стать волонтером может любой желающий. Если вы хотите присоединиться, загляните на сайт volontermo.ru и узнайте всю интересующую информацию.

Ранее сообщалось, что победителями премии губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» стали 120 человек.

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